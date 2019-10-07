تعليق ناري من أحمد موسى على التحريض ضد مصر ورئيسها.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات التنظيم الإرهابي في قطر وتركيا تحرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاغتياله .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من غير المقبول أن يتم التحريض على مصر من قبل أي شخص من الدول العربية.





وتابع الإعلامي أحمد موسى "خليكوا في مشاكلكم وملكوش دعوة بمصر، ولماذا تتدخلون في شأن مصر وكل واحد يخليه في بلده وأوضاعها".



