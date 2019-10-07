Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعليق ناري من أحمد موسى على التحريض ضد مصر ورئيسها.. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:45 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات التنظيم الإرهابي في قطر وتركيا تحرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاغتياله.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من غير المقبول أن يتم التحريض على مصر من قبل أي شخص من الدول العربية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى "خليكوا في مشاكلكم وملكوش دعوة بمصر، ولماذا تتدخلون في شأن مصر وكل واحد يخليه في بلده وأوضاعها".

وأكد الإعلامي أحمد موسى "لا نتدخل في شؤون أي دولة ونرفض ان يتدخل احد في شؤوننا، وجماعة الإخوان الإرهابية لن تصل إلى الحكم في مصر مرة أخرى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا أخاف الموت.. أحمد موسى: رقبتي برقبة المرشد مش بأي حد من عناصر الإخوان.. فيديو

3 رسائل نارية من أحمد موسى لـ الإخوان الإرهابية .. فيديو

أحمد موسى: سأتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد من حرضوا على قتلي ..فيديو

أحمد موسى: الانتقاد يكون بالأدب وعلى الحكومة التحرك لمواجهة الشائعات ..فيديو

ندافع عن بلدنا.. أحمد موسى: لازم نقف في ظهر القوات المسلحة والشرطة.. فيديو

اتصالات النواب: رصد 3000 صفحة وحساب مستعار على السوشيال ميديا للتحريض على العنف.. وبرلمانيون: نراهن على وعى المصريين لفضح أكاذيب الصفحات المضللة.. والشعب يقف خلف قياداته السياسية

ترشيحاتنا

صدمة جديدة لـ الزمالك.. الأبيض مهدد بفقدان قائده في مواجهة الأهلي

كلام نهائي.. موعد تسلم الأهلي درع الدوري الممتاز

تعرف على آخر تطورات إصابة محمد صلاح وفرصة لحاقه بمباراة مانشستر يونايتد

أحمد حسن يكشف كواليس المفاوضات لقيادة منتخب مصر قبل حسام البدري

شارك أمام الأهلي.. الزمالك يضم زياد الصحيفى أصغر لاعب فى كأس مصر

بفراشة فى الرقبة.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرمه وزير التربيىة والتعليم..مدرس سكندري يصمم مجسما لحرب أكتوبر..صور

بعد فقدانها الوزن.. أيتن عامر بفستان يكشف عن خصرها الصغير

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا