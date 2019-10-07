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أستاذ طب نفسي: حملة الأزهر "جنة" هدفها منع تكرار حوادث العنف ضد الأطفال

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:58 م
أستاذ طب نفسي: حملة
أستاذ طب نفسي: حملة الازهر "جنة" هدفها منع تكرار حوادث العنف
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اسماء محمد
قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن حملة "جنة" التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف تهدف إلى منع تكرار حوادث العنف ضد الأطفال والاعتداء عليهم، خاصة بعد تكرارها مؤخرا، وذلك من خلال العمل على زيادة الوعي في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم من الآثار السلبية الصراعات الأسرية.

وأوضح "المهدي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ست الستات، والذى تقدمه الإعلامية دينا رامز، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أخطاء كبيرة يرتكبها الآباء والأمهات أثناء تربية أولادهم، وذلك عندما يلجأون إلى العنف، معتقدين أن ذلك تربية وتقويم للسلوك، مؤكدا أن هذا التصرف يؤدي إلى نتائج عكسية، لأن الطفل يعتبر كائن رقيق وحساس جدا لأي ممارسة عنيفة.


يذكر أن المركز الإعلامى للأزهر الشريف ، قد أطلق، منذ الخميس الماضي، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حملة بعنوان "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية والتذكير بحقوق الطفل على والديه ومجتمعه، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم.

وتتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة، التي تتناول أسباب العنف ضد الأطفال، مع توعية الآباء والقائمين على التربية بكيفية التعامل الأمثل وتوفير البيئة الصحية والنفسية السليمة للأطفال، وسيتم نشر تلك الفيديوهات عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.
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