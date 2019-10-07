أطفال المدارس يبحثون عن تاريخ صلاح الدين الأيوبي في قلعة الجبل.. صور

نظمت إدارة الوعي الأثري بالقاهرة التاريخية جولة اليوم الإثنين، في منطقة آثار القلعة، شارك فيها تلاميذ مدرسة الفرير دي لا سال، وتمت بالتعاون مع فريق موثقون للوعي الأثري.



الباحث الأثري حسام زيدان صاحب التلاميذ في الجولة، كشف لهم تاريخ القلعة التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي فوق جبل المقطم لتشرف على القاهرة من ناحية، ولتكون مقر الحكم من ناحية أخرى، وضم صلاح الدين كل عواصم مصر الإسلامية، الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة في سور واحد ينتهي عندها.



وخلال الجولة كشف زيدان أن القلعة تضم عددًا من المنشآت تعود لعصور مختلفة، وكذلك المتاحف التي تؤرخ للتاريخ الشرطي والعسكري المصري، وأبرزها جامع محمد بن قلاوون الذي يعتبر أحد أبرز نماذج العمارة المملوكية بما يضم من عناصر معمارية وزخرفية متميزة.



وكذلك جامع محمد علي باشا الذي يمثل درة العمارة في عصر الأسرة العلوية بما يحويه من زخارف تتميز بسمت أوروبي إلى جانب طابعها الإسلامي.



كما تضم القلعة أيضًا متحف الشرطة المصرية القومي الذي يؤرخ للشرطة المصرية عبر العصور منذ القدم وحتى الآن، ويضم أشهر العمليات التي قامت بها الشرطة المصرية لحفظ أمن المواطن والوطن.



وكذلك المتحف الحربي الذي تجول الأطفال في ساحته المفتوحة، التي تضم الأسلحة التي حاربت واشتركت في حرب أكتوبر المجيدة وحقق بها الجندي المصري العبور العظيم.



وفي نهاية الجولة تم تنظيم ورشة عمل على فن التصوير تحت إشراف فريق موثقون، التي أبرزت مواهب الأطفال في التقاط الصور الفوتوغرافية للمناطق الأثرية.