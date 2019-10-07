أحمد حسن: صلاح أيقونة مصرية .. لكني ضد هذا الأمر

قال أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، إن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي أصبح أيقونة مصرية للجماهير.



وقال الصقر في تصريحاته لبرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "لا أحد يختلف على محمد صلاح الذي أصبح أيقونة للجمهور، ولكن لابد من عدم التفرقة بين اللاعبين".



وأضاف : محمد صلاح لاعب كبير وأيقونة وكل شىء، حتى لا يحرف أحد تصريحاتي، ولكني أرى انه من الضروري مساندة باقي لاعبي المنتخب مثلما يحدث مع صلاح.



وعن قرار اعفاء صلاح من المعسكر الأخير قال : بعيدا عن اصابته الأخيرة، ولكنه كان يؤدي قبل ذلك بشكل جيد ويشارك، والجميع يعلم ان محمد صلاح لاعب محترف ويستطيع اللعب مباراة كل أربعة أيام.



وتابع : يجب أن يكون هناك مصارحة مع الجمهور من قبل الجهاز الفني، فالجميع يرى محمد صلاح يشارك مع فريقه بشكل طبيعي ويظهر بمستوى جيد.