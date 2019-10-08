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اقتصاد

الرقابة المالية تعلن تشكيل مجلس إدارة صندوق حماية مخاطر المستثمر

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
الرقابة المالية
الرقابة المالية
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علياء فوزي
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية والذي اطلقته الهيئة، بقرار من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يملك مجلس إدارة مستقل ويضم في تشكيله ممثلين من المستثمرين بالبورصة المصرية.

أضاف في تصريحات له ، أن عملية اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق بناء علي اختيار رئيس الوزراء و يضم في عضويته ممثل البورصة المصرية وآخر عن شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية يختاره رئيس الشركة ، و3 اعضاء من ذى الخبرة يختارهم مجلس ادارة الهيئة .. إضافة لـ 3 أعضاء اخرون يتم انتخابهم وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق ( عن السمسرة ، والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة ، وعن الشركات المقيدة) المخاطر غير التجارية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى تقع فى نطاق التغطية التأمينية للصندوق.
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