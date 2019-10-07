ألسن عين شمس تنظم منتدى البحث العلمي السابع للباحثين الشباب

يستعد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، لتنظيم منتدى البحث العلمي السابع للباحثين الشباب بعنوان "الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلي الدراسات التطبيقية" فى شهر مارس المقبل.



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، خلال الفترة من 16-18 مارس 2020 .



وتقدم ملخصات الأبحاث المشاركة بالمنتدى في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر المقبل علي أن تقدم الأبحاث كاملة في موعد أقصاه ٣٠ من أبريل.