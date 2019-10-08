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اقتصاد

القابضة لمياه الشرب: تشغيل مشروعات جديدة بالجيزة والمحافظات

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:20 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن بدء استلام عدد من المشروعات التى دخلت الخدمة خلال الأيام القليلة الماضية من الهيئة القومية لمياه الشرب بالعديد من المحافظات.

وأوضح رئيس القابضة لمياه الشرب فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن محافظة الجيزة كذلك بها بعض التسليمات لتوسعات بعض المحطات القائمة بالفعل انتهى منها الجهاز التنفيذى للمياه ومتوقع تشغيلها لتوفير كميات أكبر من مياه الشرب خلال أيام قليلة.

وتابع، أن الشركة تتابع البرامج الزمنية للمشروعات المتنوعة خلال الفترة الحالية للاستلام والتشغيل الفورى حتى تتمكن من زيادة نسب التغطية لكلا من مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير خدمات أفضل لعدد أكبر من المواطنين.
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