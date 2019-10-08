قبل انطلاق الدورة الـ 35 من مهرجان الإسكندرية بساعات.. يرفع شعار السينما والتجريب.. تكريم نبيلة عبيد.. ولوسى تمثل مصر فى مسابقة نور الشريف بفيلم ورقة جمعية

تكريم نبيلة عبيد ومحمود قابيل ومحمد فاضل

لبلبة عضو لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف ومحيى إسماعيل فى الرسمية

غياب الفيلم المصرى فى الرسمى و"ورقة جمعية" تحفظ ماء الوجه فى المسابقة العربية

المكرمون

فيلم الافتتاح

المسابقة الرسمية

نور الشريف

تنطلق غدا، الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والذى من المقرر استمراره حتى 13 أكتوبر الحالى، وتحمل الدورة الجديد شعار "السينما والتجريب" والمهداة إلى الفنان نبيلة عبيد.نرصد أهم ملامح الدورة الجديدة من المهرجان.وقررت إدارة المهرجان تكريم عدد من النجوم العرب والأجانب، ولعل من أبرزهم الفنانة نبيلة عبيد والمخرج محمد فاضل والفنان محمود قابيل واسم الناقد الراحل أحمد رافت بهجت، ومن العرب يتم تكريم اللبنانى رفيق على أحمد والمخرج التونسى رشيد فرشيو، كما يتم تكريم مبدعين من إسبانيا هما الفنان هوجو سيلفا والمخرج كولدو سييرا، وذلك فى إطار اختيار إسبانيا ضيف شرف المهرجانوتقرر عرض أربعة أفلام فى إطار اختيار إسبانيا ضيف شرف المهرجان وهي "مواجهة الرياح" إنتاج 2018 وإخراج ميرتكسل كوليل أباريسيو، وفيلم "الخلية المزدوجة" إنتاج 2019 وإخراج إجناسيو مالاجون، والفيلم الروائى القصير "غارق فى الحب" إخراج كورو بيرنابيو، وأخيرا "الذكرى الأولى" إنتاج 2019 وإخراج خيسوسبونس.ويشهد الافتتاح عرض الفيلم الإسبانى "70 ألف دولار" للمخرج كولدو سييرا وبطولة هوجو سيلفا المكرمين بالمهرجان، ويتم إعادة عرض الفيلم فى أول أيام المهرجان، والفيلم يلعب على أوتار إنسانية من خلال فتاة تعانى من حياة بائسة وتسعى لحل أزماتها الاجتماعية عن طريق المال، وبالفعل تقدم على قرض من البنك قيمته 35000 يورو، ولكنها تتعرض لعديد من المفاجأت التى تضعها فى مواقف كثيرة صعبة.يتنافس 16 فيلما فى المسابقة الرسمية للمهرجان، والذى تضم لجنة تحكيمه كلا من محى إسماعيل والممثلة الكرواتية ساندرا لونارى والممثل المغربى محمد مفتاح والمخرج الفرنسى بيير هنرى ديلو والممثلة الفرنسية كارين أنجل والمخرج الإسبانى كارلوس تاليفير، ومن بين الأفلام التى من المقرر أن تعرض الفيلم السورى "درب السما" للمخرج جود سعيد وبطولة أيمن زيدان وصفاء سلطان، وتدور أحداثه حول زياد أستاذ اللغة العربية وحيدًا في مواجهة الحرب التي تجبره هو وعائلته على نزوح تلو الآخر وما بين الموت والموت تزدهر بسمة الحياة، كما يعرض الفيلم الإسبانى "522 قطة وفتى صينى وأبى" للمخرج باكو ار بانوس، وتدور أحداثه فى اجتماعى حول جورجي، وهي فتاة مصابة برهاب (فوبيا) الميادين ولا تستطيع الابتعاد أكثر من 522 خطوة عن منزلها، وذات يوم تجبرها قطتها على تغيير حياتها ويغيب الفيلم المصرى عن المسابقة.بينما يشهد المهرجان مسابقة الفيلم العربي التى تحمل اسم الفنان الراحل نور الشريف، والتى يترأس لجنة تحكيمها الفنانة لبلبة، وعضوية كل من المنتج التونسى على الزعيم، والفنانة المغربية فاطمة خير، والمخرج العراقى جمال أمين الحسنى، والفنانة السورية ليلى جبر، والمخرجة السودانية سارة جاد الله جبارة، ويتنافس بها 15 فيلما، ولعل من أبرز الأفلام المشاركة الفيلم المصرى الذى يحفظ ماء الوجه وهو بعنوان "ورقة جمعية" للمخرج أحمد البابلى، ويقوم ببطولته لوسى ومحمد عادل وسهر الصايغ، وتدور أحداثه في العصر الحالي على مدار 3 أيام في حارة شعبية مصرية، حيث يرتبط أهل الحارة من خلال جمعية تقوم بها أم عبد الله سيدة في العقد السادس من العمر يرتبط بها الجميع من خلال جلوسها دائمًا أمام شباك منزلها، فهي تساعد في حل مشاكل أهل الحارة سواء بالنصيحة أو من خلال الجمعيات التي تقوم بها لأجلهم، وتحدث المفاجأة بوفاة أم عبد الله التي تترك وراءها مشاكل أهل الحارة، فهل يستطيع أهل الحارة استكمال مسيرة الخير التي قامت بها أم عبد الله أم لا؟