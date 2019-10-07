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أخبار البلد

لأول مرة.. الأوقاف: 12 عضوا من النساء بلجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:10 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف ضم عدد جديد من السيدات الفضليات إلى عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ليبلغ عددهن في دورته الحالية للعام الحالي 2019 / 2020م اثنتى عشرة عضوة بمختلف لجان المجلس ـ وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بقضايا المرأة ، والاستفادة من جهودها أستاذة وباحثة وواعظة ،


كما قررت الوزارة إسناد رئاسة لجنة الأسرة والطفل إلى د. آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف لتكون أول سيدة ترأس إحدى اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وهن الآتية أسماؤهن :

الدكتورة آمنة نصير عميد كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر الشريف الأسبق وعضو مجلس النواب .
الدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر السابق وعضو مجلس النواب .
الدكتورة يوهانسن يحيى محمد عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .
الدكتورة مها محمد عقل عميد طب الأزهر بنات سابقًا .
الدكتورة زينب عبد السلام أبو الفضل أستاذ الفقه المساعد بكلية الآداب جامعة طنطا .
الدكتورة إسراء عبد السيد حجر أستاذ اللغة الصينية بجامعة عين شمس .
الدكتورة أمل سويدان أستاذ تكنولوجيا التعليم ووكيل الدراسات العليا بمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة .
الدكتورة هدى مصطفى محمد عبد الرحمن أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بسوهاج .
الدكتورة هاجر سعد الدين رئيس شبكة القرآن الكريم الأسبق.
الدكتورة نادية مبروك رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم .
الدكتورة مها مدحت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية سابقًا .
الدكتورة هدى حميد مدير إدارة الإعلام بوزارة الأوقاف .
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