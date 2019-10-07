لأول مرة.. الأوقاف: 12 عضوا من النساء بلجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قررت وزارة الأوقاف ضم عدد جديد من السيدات الفضليات إلى عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ليبلغ عددهن في دورته الحالية للعام الحالي 2019 / 2020م اثنتى عشرة عضوة بمختلف لجان المجلس ـ وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بقضايا المرأة ، والاستفادة من جهودها أستاذة وباحثة وواعظة ،





كما قررت الوزارة إسناد رئاسة لجنة الأسرة والطفل إلى د. آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف لتكون أول سيدة ترأس إحدى اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وهن الآتية أسماؤهن :



الدكتورة آمنة نصير عميد كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر الشريف الأسبق وعضو مجلس النواب .

الدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر السابق وعضو مجلس النواب .

الدكتورة يوهانسن يحيى محمد عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .

الدكتورة مها محمد عقل عميد طب الأزهر بنات سابقًا .

الدكتورة زينب عبد السلام أبو الفضل أستاذ الفقه المساعد بكلية الآداب جامعة طنطا .

الدكتورة إسراء عبد السيد حجر أستاذ اللغة الصينية بجامعة عين شمس .

الدكتورة أمل سويدان أستاذ تكنولوجيا التعليم ووكيل الدراسات العليا بمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة .

الدكتورة هدى مصطفى محمد عبد الرحمن أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بسوهاج .

الدكتورة هاجر سعد الدين رئيس شبكة القرآن الكريم الأسبق.

الدكتورة نادية مبروك رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم .

الدكتورة مها مدحت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية سابقًا .

الدكتورة هدى حميد مدير إدارة الإعلام بوزارة الأوقاف .