المصائب لا تأتي فرادى .. الزمالك يفسخ التعاقد مع هذا اللاعب.. تفاصيل



ونشبت الأزمة بين نجم الفريق المحترف ستوجلين، ومدير الفريق طارق سعيد، قبل مباراة الجزيرة بيوم، حيث رفض اللاعب خوض التدريب الصباحي بسبب إيداع أموال في البنك.





وحاول طارق سعيد إقناع اللاعب بالعدول عن قراره وحضور التدريب، خاصة وان الفريق مقبل على مباراة بطولة، إلا أن اللاعب رفض، ونشبت مشادة كلامية بين الطرفين.





وعقب مباراة السوبر وهزيمة الزمالك قرر الجهاز الفني وإدارة الزمالك فسخ التعاقد مع اللاعب.

يعيش نادي الزمالك في أزمة كبيرة خلال الوقت الحالي داخل قطاع كرة السلة، وذلك عقب خسارة الفريق لقب السوبر المحلية على يد منافسه الجزيرة.