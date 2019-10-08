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أخبار العالم

وزير خارجية أوكرانيا يرفض محاولات جر بلاده للمعارك السياسية الأمريكية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:58 ص
وزير الخارجية الأوكراني،
وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستيكو
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أ ش أ
أكد وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستيكو، اليوم أن بلاده ترفض المحاولات الرامية لجرها للمعارك السياسية الراهنة في الولايات المتحدة.

وقال بريستيكو - وفقا لراديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية - إن التحقيقات التي يجريها كبير المدعين في أوكرانيا مع شركة الغاز الأوكرانية - التي يعمل بها نجل المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن - تجرى بشكل مستقل وأن حكومة أوكرانيا ليس لها علاقة بهذه التحقيقات.

وشدد بريستيكو على أن اوكرانيا ترغب فى النأي بنفسها بعيدا عن الاضطرابات الراهنة على الساحة السياسية الأمريكية، وذلك في إشارة إلى ما تردد عن محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأوكراني زيلينسكى في يوليو الماضى الضغط من أجل إجراء تحقيق مع نجل منافسه بايدن الذى يعمل في شركة الغاز الأوكرانية مقابل أجر ضخم والذي دفع الديمقراطيون في الكونجرس إلى السعي لعزله من منصبه.

وقال وزير الخارجية الأوكرانى إن الانخراط في السياسة الأمريكية يعتبر آخر شىء يمكن أن نفكر فيه بالنظر إلى أنه سيعود بالضرر علينا.
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