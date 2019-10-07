أحمد علم الدين: وزيرة التضامن أطلقت شهادة رد الجميل لكبار السن وخفضت العمر إلى 65 سنة..فيديو

قال أحمد علم الدين، مدير عام الفروع ببنك ناصر الاجتماعي، إن خبر طرح شهادة رد الجميل نهديه لأبائنا وأمهاتنا لما لهم من فضل كبير جدا، وأن هذه المبادرة من الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي لإطلاق شهادة "رد الجميل" للسادة كبار السن بعائد مميز جدا خصص لهم بقيمة 16% سنويا.



وأضاف أحمد علم الدين خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي ام سي" أن هذه المبادرة أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي من العام الماضي و أن دورية السداد سنوية ومدة الشهادة سنة واحدة وان الحد الأدنى هو 1000 جنيه و الحد الأقصي مليون جنيه.



وقال إنه لا يوجد لهذه الشهادة أي مستندات لافتا إلى أنه في العام الماضي كان من المحدد أن يكون المستحقين لهذه الشهادة قد تجاوزو 70 عاما لكن في هذا العام مع الاحتفال بالمسنين اصبح سن المستحقين لهذه الشهادة 65 عاما بتعليمات من وزيرة التضامن بتقليل سن المستحقين.

