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منوعات

اكتشاف مذهل.. العثور على جثة كلب عمرها 1000 عام .. تفاصيل مثيرة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:16 م
صدى البلد
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أحمد شريف
اكتشف علماء الآثار بقايا "غير مسبوقة" لكلب عمره 1000 عام بحالة جيدة في معبد ببيرو القديم .

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، عثر باحثون من مشروع سيتشين الأثري على بقايا الكلب في المبنى الرئيسي ، الموصوف في التقارير كمعبد ، لوادي كاسما في منطقة أنكاش في شمال بيرو.

وقال الباحثون إن الكلب، الذي لم يتم تحديد سلالته وعمره بعد، وكان يعيش في عصر الاحتلال المتأخر لثقافة سيتشين  أي منذ حوالي 1000 ميلادي.

ويُعتقد أن مجمع المعابد أقدم من ذلك بكثير، حيث وجد العلماء درجًا يعود إلى 4000 عام.

ووصف الباحثون الاكتشاف بانه غير مسبق، وفقًا لما ذكرته التقرير المحلية

وسيتم إرسال بقايا الكلب إلى جهة حكومية فى بيرو بعد تحليلها من قبل الباحثين.

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