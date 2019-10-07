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رياضة

تهنئة وركلة جزاء.. أحمد حسن يكشف سر أزمته مع ميدو وحسام حسن

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:03 م
حسام حسن - احمد حسام
حسام حسن - احمد حسام ميدو
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ريهام بكير
تحدث أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، عن طبيعة علاقته بحسام حسن مهاجم منتخب الفراعنة الأسبق وأيضا حقيقة أزمته مع ميدو خلال بطولة الأمم الأفريقية 2006.

وقال الصقر في تصريحاته لبرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "علاقتي رائعة بحسام حسن، ما أغضبني فقط عندما حصلت على لقب "العميد" هنأني محمد الدعيع، ولم يفعل ذلك حسام، ولكن علاقتي به قوية وأحترمه هو وإبراهيم توأمه".

وانتقل للحديث عن أحمد حسام ميدو وحقيقة شجاره معه بسبب ركلة جزاء مباراة منتخب ليبيا في مستهل مشوار الفراعنة ببطولة الأمم الأفريقية 2006 قائلا: كنت اود ان اسدد ركلة الجزاء، ولكن ميدو طلب مني أن يصددها لكي يحصل على لقب هداف البطولة، وتركتها له بدون أي ازمة".

وأتم كلماته: كنت قائد المنتخب في هذا التوقيت والمسئولية حتمت عليا ترك الكرة لميدو.
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