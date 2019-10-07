خالد صديق: محافظة شمال سيناء بالكامل خالية من العمران غير الآمن

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه وعد المواطنين بأنه بنهاية 2019 سيكون تم الانتهاء تمامًا من المناطق العشوائية غير الآمنة في مصر بالكامل، من خلال تطوير 351 منطقة بواقع 200 ألف وحدة سكنية، وبالفعل سيتم الانتهاء من ذلك بنهاية العام الجاري، ولكن تمت إضافة مناطق أخرى للمناطق غير الآمنة حيث وصلت لـ 357 منطقة بواقع 221 ألفا و700 وحدة، وسيتم الانتهاء من كل ذلك في منتصف العام المقبل 2020.



وأضاف "صديق"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن أكثر المحافظات المصرية التي تحتوي على مناطق غير آمنة هي القاهرة، باعتبارها المحافظة الجاذبة للهجرة الداخلية والتي تعتبر من أسباب العشوائيات في مصر، في المقابل هناك محافظات طاردة مثل سوهاج والمنيا وأسيوط والفيوم، ولكنها تحتوي أيضا على مناطق غير آمنة.



وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن القاهرة تُشكل الجزء الأكبر من العشوائيات بواقع 60 منطقة، ويجرى العمل في 64 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة لا تقتصر على القاهرة فقط، بل المحافظات كافة عدا شمال سيناء كون أنها محافظة لا تحتوي على مناطق غير آمنة.