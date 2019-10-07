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مرأة

بديل الفياجرا عند الهنود.. مكون واحد يعالج الضعف الجنسي نهائيا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:20 م
فياجرا طبيعية
فياجرا طبيعية
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ريهام قدري
الكرفس المكنسة.. هناك العديد من الخضروات المهملة ولكنها مهمة للصحة.

الكرفس المكنسة، يقول الدكتور أحمد أبو النصر اخصائي العلاج بالنباتات: يقدم الهنود فى الفطور يوميا عصير الكرفس فهو يعتبر مشروبا مقدسا وذلك لـ فوائده العظيمة ويعد بديلا للفياجر عندهم.

وتابع: "ينظف جسمك من السموم على سبيل المثال لا الحصر بارع غير عادى فى تخفيض نسبة اليوريك أسيد أو حمض البوليك فى الدم المسبب للنقرس القاتل".

وأضاف: كما أن الكرفس ينظف جسمك من الاستروجين ومفيد للرجال في علاج الانتصاب والضعف الجنسي ويزيد من مستوى هرمون الذكورة والعكس مع النساء".

واختتم: "ربع كوب كرفس في اليوم يحميك من غدر النقرس وينظف جسمك من الهرمونات الضارة" .
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