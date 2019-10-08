التعليم تطهر نفسها من المتطرفين .. قرار رسمي فصل 1070 معلما رسميا بسبب انتمائهم لجماعات محظورة.. والوزارة تؤكد: هدفنا تحقيق الانضباط المدرسي ومحاربة الارهاب و «كله بالقانون ومابنظلمش حد»

التعليم:

نسعى لحماية ابنائنا الطلاب من الأفكار المتطرفة التي قد تؤذيهم

جميع المعلمين الذين تقرر فصلهم حاصلين على أحكام قضائية وهاربين خارج مصر

الإيمان الجماعي بحتمية التغيير يساعدنا في حل هذه المشكلات





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها قد بدأت فعليا في تطبيق العديد من الآليات للتطهير الداخلي؛ حفاظًا على مستقبل طلاب مصر، وحمايتهم من الأفكار المتطرفة التي قد تؤذيهم.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار إجراءات الوزارة لتحقيق الانضباط المدرسي، ومحاربة الإرهاب، فقد صدر قرار بفصل عدد 1070 مُعلم مُنتمين للجماعات المُحظورة وعليهم أحكام قضائية بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية.





وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني : أن جميع المعلمين الذين تقرر فصلهم ، حاصلين على أحكام قضائية وهاربين خارج مصر، وللأسف كان يتم تجديد إجازاتهم من وظائفهم في وزارة التربية والتعليم طوال السنوات الماضية.





وقالت عمر : أن وزير التربية والتعليم قد وقع رسميًا على القرار الخاص بفصل هؤلاء المعلمين صباح اليوم ، مشيرًا إلى أنه لم يقدم على هذه الخطوة إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم منعا لظلم أحد.





وكان قد عقد وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الاثنين، بمقر ديوان عام الوزارة، لشرح الخطة التي تتبعها الوزارة لعلاج التحديات التي تواجه العملية التعليمية في مصر، والإعلان عن مجلة المُعلم المصري، ومؤتمر شهادة الصلاحية للمعلم الذي سيعقد غدًا، وإطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للانضباط المدرسي، وإنهاء خدمة العناصر غير المنضبطة.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وشيرين حمدي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، و يسرى ساويرس قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، ولفيف من قيادات التربية والتعليم.





حيث أوضح وزير التربية والتعليم خلال هذا المؤتمر ، أن الفلسفة التي تنتهجها الوزارة هي التعرف على المشكلات المزمنة ومعالجتها من جذورها، ومن هذه المشكلات مشكلة العجز في أعداد المُعلمين وبعض المشكلات الإدارية كالمسمى الوظيفي والاغتراب وغيرها، مشيرًا إلى أن الإيمان الجماعي بحتمية التغيير يساعد في حل هذه المشكلات.



