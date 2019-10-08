التخطيط: الإصلاح الإداري يتطلب المزيد من برامج التدريب للعاملين بالدولة

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، إن العمل في إطار خطة الإصلاح الإداري يتطلب برامج تدريبية لموظفي الجهاز الإداري للدولة في العديد من المجالات.



أوضحت الوزارة عبر تقرير صادر عنها أن العام الحالي شهد تدريب أكثر من 24 ألف موظف من القيادات العليا، والمتوسطة .

أشارت الوزارة إلي ضرورة الاسراع في المضي قدمًا لإحداث تغيير في مجال الخدمة المدنية بوضع وتنفيذ برامج تدريبية ذات صلة عملية ومبتكرة.



وأضافت أن الشراكة مع مؤسسات تعليمية دولية قوية ومعروفة مثل جامعة شيكاغو يمثل عنصرًا أساسيًا في العديد من برامج بناء القدرات .

