أحمد موسى: مشاهد الممر التي عرضتها هدية من المنتج هشام عبد الخالق ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل المشاهد التي عرضها خلال الحلقة من فيلم الممر أهداها إلينا المنتج هشام عبد الخالق منذ 5 أشهر، وذلك بشكل حصري إلى برنامج " على مسئوليتي".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، "اللقطات المعروضة من الفيلم هدية من المنتج هشام عبد الخالق لعرضها".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى "نحن لا نعتدي على حقوق أحد ولدينا منهج محترم وتلك اللقطات كانت اهداء من المنتج هشام عبد الخالق".

