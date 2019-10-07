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رياضة

الكرة المصرية تفتقد القدوة .. أحمد حسن: هذه أسباب توتر علاقتي بجمهور الأهلي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:04 م
أحمد حسن اثناء انضمامه
أحمد حسن اثناء انضمامه للاهلي
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ريهام بكير
أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن تجربة عمله مع نادي بيراميدز وترت علاقته بجمهور النادي الأهلي.

وقال الصقر في تصريحاته لبرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: هناك أشخاص استغلوا هذا التوتر الذي حدث بيني وبين جمهور الاهلي عقب عملي في بيراميدز.

وأردف : تعرضت للضغوط، ولكني لم أسئ للاهلي طول فترة عملي ببيراميدز ، والتطاول الذي نراه في الساحة الرياضية مؤخرا اصبح أمرا غير مقبول.

وتابع : تعلمنا ان الرياضة أخلاق، وهذا لم نره الان، المسئول اصبح لا يملك الوعي الكافي بأنه من الممكن ان يتسبب في احتقان كبير بسبب كلمه تخرج منه.

وأتم كلماته : نحن نفتقد للقدوة، لابد من تفعيل القانون.
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