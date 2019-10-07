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تعليم

أبرزها إيطاليا والمكسيك .. التعليم تقدم 1200 منحة لأعضاء هيئة التدريس في 20 تخصصا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:29 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أطلقت وزارة التعليم العالي 1220 بعثة، تشمل بعثات الدكتوراة والماجستير في اليابان وهي بعثة خارجية للحصول على الدكتوراه مدتها تتراوح من 3 سنوات إلى 4 سنوات، كحد أقصى وفقا للدولة الموفد إليها والتخصص، وبعثة الإشراف المشترك لإجراء أبحاث للدكتوراة المسجل لها بالوطن: لمدة عام واحد فقط غير قابل للتجديد ولا يوجد زيارة للمشرفين للمرشحين لدولة اليابان، برنامج EJEP وإنجلترا، برنامج نيوتن مشرفة.

حيث يمكن لجميع المرشحين لليابان التقدم لجميع أنواع الإيفاد السابقة بالإضافة إلى جمع مادة علمية للماجستير لمدة عام، بشرط أن يكون المتقدم مسجل لدرجه لماجستير الحصول على الماجستير بحد أقصى عامين.

يتم الإعلان عنها اليوم والمستفيدين هم أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنها تغطي بعض التخصصات العامة التي تهتم بها الدولة، حيث تشمل البعثات دراسة الطاقة الجديدة التكنولوجية، وعلى سبيل المثال فهي تشمل الدكتوراه نوع الإيفاد الخاص بالشراكة المصرية اليابانية.

وتشمل البعثات دراسة الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا علوم المياه، علوم الحاسبات والبيانات، علوم الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، العلوم الطبية، العلوم الزراعية والتغذية، نظم الزراعة الذكية، العلوم التجارية وريادة الأعمال والابتكار، العلوم الاجتماعية، الإنسانية والتربوية، إدارة وتكنولوجيا التعليم، الابتكار والنانوتكنولوجى وتطبيقاتها، الأمن السيبرانى وتأمين المعلومات، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، الطاقة النووية، العلوم الهندسية المتقدمة، التخطيط وإدارة المدن الذكية والخضراء، علوم بيوتكنولوجى ـ بيوفورماتكس (العلوم الاساسية وتكنلوجيا الفضاء، العلوم البينية) نانوتكنولوجى .

وهناك شروطا لهذه البعثات يتم الإعلان عنها عبر الموقع الذي تم تدشينه من قبل الوزارة، حيث إن هناك برامج جديدة لتطوير الإدارة المركزية للبعثات، موضحا أن الهدف من انطلاق الموقع هو التسهيل على الباحثين للوصول للبعثات حيث يشمل طريقة التقديم وأنواع المنح.

في السياق ذاته، نستعرض أحدث المنح والبعثات التي تقدمها الوزراة للطلاب وشروطها:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن 3 منح دراسية اعتبارًا من مارس 2020 للراغبين من مواطنى مصر، وسيتم الإعلان عن النتائج اعتبارًا من 15 يناير 2020.

وأوضحت أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح 27 سبتمبر الجاري، حيث يمكن تقديم جميع الترشيحات عن طريق تسليم الأوراق إلى سفارة المكسيك فى القاهرة أو التقدم عبر الموقع الإلكترونى لبرنامج إدارة التعاون الأكاديمى (SIGCA) من خلال الرابط الإلكترونى التالى: https://sigca.sre.gob.mx/login

في سياق متصل، أعلنت الوزارة عن تقديم جامعة القلب المقدس الكاثولويكية بمدينة بياتشينزا بشمال إيطاليا، عددًا من المنح الدراسية خلال العام 2019 – 2020، وذلك للحصول على درجة الدكتوراه في العديد من التخصصات منها "الزراعة والغذاء، والكيمياء الزراعية والبيئية، والاقتصاد الزراعي، والطاقة".

ولفتت الوزارة إلى أنَّ آخر موعد للتقدم هو 11 سبتمبر الجاري، وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم والمجالات المتاحة فى المنح، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الآتي:
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo

-Copia_Conf_DR_5402_signed.pdf


وأوضحت أن المنح المقدمة من ذات الجامعة بمدينة بريشا بشمال إيطاليا، في العديد من التخصصات العلمية منها "الفيزياء، الكيمياء، تكنولوجيا النانو"، وسيكون آخر موعد للتقديم هو 27 سبتمبر الجاري، ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الرابط الإلكترونى التالي: https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo

-Copia_Conf_DR_5399_signed.pdf

وأشارت إلى إمكانية الاطلاع على جميع المنح الدراسية المقدمة من الجامعة من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://progetti.unicatt.it/progetti

-ateneo-iniziare-un-dottorato-concorso=di-ammissione#content

علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.
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