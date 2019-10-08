ملف التأمين على أصول الدولة فى مرمى الحكومة.. ومطالب بإنشاء صندوق للحفاظ على الممتلكات العامة

قيادات الشركات:

أحمد عارفين : الجهات الحكومية لديها المخصصات الكافية للتامين على أصول الدول

همام بدر : مطلوب إنشاء صندوق حكومى للتأمين على أصول الدولة والهيئات الاقتصادية

أحمد مرسى : توفير قاعدة بيانات تضمن التامين على الأصول والهيئات الحكومية









أجمعت قيادات شركات التأمين، أن ملف التأمين على أصول الدولة فى مرمى الحكومة، مؤكدين ان كافة الجهات الحكومية لديها المخصصات الكافية للتامين على أصول الدول.

كما طالب عدد من خبراء التأمين، بإنشاء صندوق حكومى للتأمين على أصول الدولة والهيئات الاقتصادية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدين أن توفيرقاعدة بيانات تضمن التامين على الأصول والهيئات الحكومية.



فى البداية يؤكد أحمد عارفين، عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى - فرع الممتلكات، أنه تم تقديم مشروع للتامين على هذه الأصول من جانب الاتحاد المصري للتأمين ممثلا عن جميع شركات التأمين العاملة فى السوق، والتي تضم معظم محطات الكهرباء والطرق والكباري والمتاحف والمصانع والمشروعات القومية المملوكة للدولة ، فضلا عن وجود أملاك غير تابعة للدولة ولكنها تخدم المجتمع مثل تامين المسئولية المهنية للأطباء وكذلك المهندسين ، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران ، بهدف معرفة ما هي أصول الدولة أولا التي يجب التأمين عليها ، على إن نساهم بفكر على تدبير السيولة التي يتم الصرف منها ، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم حاليا بإعادة النظر في التشريع الخاص بالقانون الموحد لتكون هذه الأصول مؤمنة، فالتامين على أصول الدولة في احتياج شديد إلى تعديل تشريعي.



واوضح "عارفين"، أن جميع الجهات الحكومية لديها المخصصات الكافية للتامين على أصول الدولة ، ولكن الأمر يتبلور في إن هذه الجهات تبادر في مخاطبة الجهات المختصة لتوفير التغطيات التأمينية اللازمة طبقا لنوع الخطر ، مضيفا أن الخطوة القادمة في هذا الشأن " تفعيل القانون " من جانب مجلس النواب على إن تكون بصورة إلزامية.



من جانبه يؤكد همام بدر، رئيس مجلس إدارة شركة إسكان للتأمين، أن دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأمين اصول الدولة والهيئات الحكومية يعد خطوة جيدة على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن التأمين على الهيئات الحكومية فى كثير من الدول هو اجراء متطبق فى جميع أسواق دول العالم ، وبالتالى مطلوب إنشاء صندوق حكومى للتأمين على أصول الدولة والهيئات الاقتصادية، وهو موجود على مستوى المؤسسات الضخمة فى كثير من دول العالم وليس على مستوى مؤسسات الدولة نفسها، نظرا لان هذه الممتلكات معرضة للخطر فى اى وقت.





وشركات التأمين لديها الرؤية الكافية لإدارة الخطر التى من الممكن ان تتعرض لها تلك الممتلكات والتى تقدر بالمليارات من الجنيهات، بحيث يتم إنشاء هذا الصندوق عن طريق مؤسسات ذات ملاءة مالية ضخمة قادرة على احتياجات السوق ، اضافة الى ذلك الى ان اصول الدولة متنوعة ومنتشرة تحتاج الى مثل هذا الاتجاه وهو وجود تأمين على أصولها المتنوعة، على أن يتم استغلال الوفرات المالية فى هذا الصندوق فى انشاء طرق جديدة تخدم عمليات التنمية كما هو مطبق فى بعض الدول الاخرى وخصوصا فى دولة نيوزلندا على سبيل المثال لا الحصر، فصناعة التأمين مرتبطة فى الاساس بالتطور العلمى.



من جانبه يؤكد أحمد مرسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس حاليًا مع المسئولين فى الدولة التأمين على الأصول الحكومية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أن التأمين على أصول الدولة تعد خطوة على الطريق الصحيح نظرا لان هناك العديد من المنشأت الحكومية غير مغطاه تأمينيا، مؤكدا إن الوضع الحالى يحتاج قاعدة بيانات " للتامين على هذه الأصول بحيث يتم معرفة عددها نظرا لانها منتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية.