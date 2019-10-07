شاهد.. ابنة فؤاد المهندس بعد مرور 15 عاما من اعتزالها

حلت الفنانة سوسن ربيع ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية سهير جودة، وذلك بعد قرار عودتها إلى التمثيل من خلال مسلسل "زى الشمس" ومسرحية "المتفائل" بعد غياب 15 عاما.



وكشفت سوسن ربيع سر اعتزالها التمثيل طوال هذه الفترة الطويلة، مؤكدة أنها ضحت بالفن من أجل عائلتها وأسرتها، وقررت السفر مع زوجها إلى الخارج.



وقالت سوسن ربيع إن الأمومة هي الرسالة الأولى للمرأة، ومن ثم العمل، وإذا حدث تعارض بينهما فيجب اختيار بيتها وأولادها وبرغم قرارها بالاعتزال إلا أنها كانت تشعر فى أوقات عديدة بالحزن والضيق بسبب تركها عملها.



يذكر أن سوسن ربيع شاركت في عديد من الأعمال الفنية ولعل من أبرزها ظهورها كابنة للفنان فؤاد المهندس فى مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة"، وعادت مؤخرا إلى التمثيل من خلال مسلسل "زى الشمس".