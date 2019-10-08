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برلمان

150 جنيها لحالات الزواج والطلاق.. رسوم جديدة بمشروع قانون تأمين الأسرة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:30 ص
قانون تأمين الأسرة
قانون تأمين الأسرة
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عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون بشأن تأمين الأسرة، وذلك لمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان.

وقال النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الهدف من تقدمه بمشروع قانون تأمين الأسرة هو زيادة المبالغ المستحقة عن كل واقعة زواج إلى 150 جنيها بدلا من 50 جنيها، كذلك فيما يتعلق بحالات الطلاق تزداد لنفس القيمة والمراجعة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنه سيتم وفقا لمشروع قانون تأمين الأسرة الجديد، دفع 50 جنيهًا عن كل تسجيل مولود جديد.

وأوضح النائب خالد حنفي أسباب تقدمه بمشروع قانون تأمين الأسرة، والذي يرجع إلى المساهمة في زيادة نفقة الزوجة إلى 1500 كحد أقصى، بدلًا من 500 جنيه، وهي القيمة التي يصرفها بنك ناصر لهن.
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