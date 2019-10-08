محاضرة تعريفية لممثلي الأمم المتحدة واليونسكو واليونسيف عن أهداف التنمية المستدامة

ينظم ممثلو الأمم المتحدة واليونسكو واليونسيف و برنامج الصحة العالمية، محاضرة تعريفية عن اهداف التنمية المستدامة الهدفين الثالث والرابع - الصحة وجودة التعليم اليوم الثلاثاء الموافق ٨ اكتوبر ٢٠١٩ الساعة ١٠:٣٠ صباحا بمسرح مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية بالشروق .



يأتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الطلابي الدولي الأول من نوعه على مستوى العالم "السعادة العالمية" والمزمع إقامته في انجلترا تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني في الفترة من ٣-٩ نوفمبر ٢٠١٩ ، و يشارك في هذا المؤتمر طلاب ١٥ مدرسة من ١٠ دول من قارات اسيا و افريقيا و اوربا.



وصرحت نسرين نور الدين سفير المجلس الثقافي البريطاني والمنسق العام للمؤتمر بالشرق الأوسط وشرق أسيا ، بأن المؤتمر سيكون بمثابة منصة فريدة من نوعها تتيح للطلاب المشاركين الإدلاء بآرائهم و مقترحاتهم في إيجاد حلول منطقية للقضايا المحلية والعالمية فضلا عن إتاحة الفرصة للمشاركة الفعالة في صنع القرار بجانب تفعيل مهارتي القيادة والريادة كمحورين اساسيين من المهارات الحياتية المستقبلية التي تحث عليها وزارة التربية والتعليم.



وقالت إنه من دواعي فخرنا كمصريين أن يشارك طلابنا في مثل هذه النوعية من المؤتمرات المقمرة والإيجابية، و من المتوقع إقامة الدورة الثانية للمؤتمر في مصر ٢٠٢٠.