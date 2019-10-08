Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محاضرة تعريفية لممثلي الأمم المتحدة واليونسكو واليونسيف عن أهداف التنمية المستدامة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
محاضرة تعريفية عن
محاضرة تعريفية عن اهداف التنمية المستدامة
Advertisements
قســـم التعليــــم
ينظم ممثلو الأمم المتحدة واليونسكو واليونسيف و برنامج الصحة العالمية، محاضرة تعريفية عن اهداف التنمية المستدامة الهدفين الثالث والرابع - الصحة وجودة التعليم اليوم الثلاثاء الموافق ٨ اكتوبر ٢٠١٩ الساعة ١٠:٣٠ صباحا بمسرح مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية بالشروق .

يأتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الطلابي الدولي الأول من نوعه على مستوى العالم "السعادة العالمية" والمزمع إقامته في انجلترا تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني في الفترة من ٣-٩ نوفمبر ٢٠١٩ ، و يشارك في هذا المؤتمر طلاب ١٥ مدرسة من ١٠ دول من قارات اسيا و افريقيا و اوربا.

وصرحت نسرين نور الدين سفير المجلس الثقافي البريطاني والمنسق العام للمؤتمر بالشرق الأوسط وشرق أسيا ، بأن المؤتمر سيكون بمثابة منصة فريدة من نوعها تتيح للطلاب المشاركين الإدلاء بآرائهم و مقترحاتهم في إيجاد حلول منطقية للقضايا المحلية والعالمية فضلا عن إتاحة الفرصة للمشاركة الفعالة في صنع القرار بجانب تفعيل مهارتي القيادة والريادة كمحورين اساسيين من المهارات الحياتية المستقبلية التي تحث عليها وزارة التربية والتعليم.

وقالت إنه من دواعي فخرنا كمصريين أن يشارك طلابنا في مثل هذه النوعية من المؤتمرات المقمرة والإيجابية، و من المتوقع إقامة الدورة الثانية للمؤتمر في مصر ٢٠٢٠.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذرة من أجل السلام.. مؤتمر دولى لتنشيط التعاون بين مصر وألمانيا

ترشيحاتنا

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا

مشاكل فاضحة.. نجم الزمالك السابق يخرج عن صمته: أي مدرب فاشل بيقول أنا بعمل روتيشن

بعد إصابته أمام ليستر سيتى.. محمد صلاح بصحبة يسرا في دبي.. شاهد

الأهلي يقترب ومرتضى يحذر.. كهربا يشعل موسم التعاقدات مبكرا

ياسمين صبري تصدم جمهورها باعتزال الفن .. وأحلام تتدخل

كلام فض مجالس.. أحمد حسن يفجر مفاجأة: جهاز منتخب مصر مفروض على حسام البدري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرمان البدري.. تعليمات خاصة في فندق إقامة منتخب مصر.. صور

دون مكياج وبملابس سوداء.. شاهد أحدث ظهور لزوجة عمرو دياب

ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة في مهرجان مالو للسينما العربية