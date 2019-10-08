التعليم تنظم مؤتمرًا صحفيا حول تطوير منظومة شهادة الصلاحية لشاغلي وظائف التعليم.. اليوم

ينظم وزير التربية والتعليم اليوم الثلاثاء ، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن تطوير منظومة شهادة الصلاحية لشاغلي وظائف التعليم.



وقالت وزارة التربية والتعليم : يهدف هذا المؤتمر إلى إلقاء نظرة عامة حول الوضع الراهن، ودواعي التطوير وعرض رؤية الوزارة فيما يخص تطوير منظومة الترقي والتدريب والتنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم في ضوء استراتيجية مصر 2030، كع الاشارة إلى أهمية المعايير الجديدة وتطوير شهادة مزاولة المهنة.



كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن المؤتمر سوف يتطرق ايضاَ إلى مجالات المعايير المقترحة في ضوء التجارب الدولية والمحلية.



وأضافت الوزارة : كما يتضمن المؤتمر العديد من ورش العمل التفاعلية، موضحةً أنه سيشارك في المؤتمر أساتذة وعمداء كليات التربية وأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان وكل المُهتمين بالعملية التعليمية في مصر.