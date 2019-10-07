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أخبار البلد

رضا الدنبوقى: أطالب بقانون عربى موحد لمناهضة العنف الجنسى والأسرى للنساء

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:35 م
صدى البلد
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أمل مجدى
قال المحامي رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن قضايا المرأة واحدة فى الوطن العربى لأن المجتمعات العربية تُمارس فيها العنف ضد النساء بشكل أوسع من المجتمعات الغربية كما أنها تعانى من التمييز والعنف الجنسى والأسرى.

وأضاف الدنبوقي فى تصريحات لصدى البلد أن أهم ما يجب أن تتضمنه وثيقة حقوق المرأة العربية هو وضع قانون موحد لمناهضة العنف الجنسى والأسرى، والتأكيد على حق المرأة فى التمكين الاقتصادى والسياسى الذى يتمثل فى الوصول للمناصب القيادية وأماكن صنع القرار.

وأشار: إلى ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بمناهضة التمييز وتفعيل المادة 53 من الدستور فى مصر الخاصة بالتمييز .

ونوه لخطورة تسرب البنات من التعليم ، لافتًا إلى أن العشوائيات هى أكثر المناطق التى بها تسرب للتعليم لأن الأهالى تفضل أن تعمل الفتاة وتساعدهم لذلك لابد أن تشمل الوثيقة مبادئ مشتركة لتمكين الطفلة الأنثى ، مع عمل مشاريع صغيرة للأسر الفقيرة ليستكملوا تعليم أبنائهم .
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