Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزارة التعليم تكشف موعد عمل البوابة الإلكترونية لتعيين 120 ألف معلم.. اعرف الشروط ..فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:23 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
هاني حسين
قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن وزير التعليم تحدث عن إطلاق أكبر بوابة عربية لتأهيل الراغبين في العمل في المدارس الحكومية والخاصة، من أجل تنظيم سوق المدارس الخاصة والعمل على تأهيل المعلمين لتقديم الخدمة التعليمية اللائقة للطلاب.

وأضاف محمد عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البوابة تبدأ في عملها يوم الأربعاء القادم، وتعتبر أكبر بوابة متخصصة للمعلمين، مضيفا: "رصدنا العجز ووصل إلى 620 ألف معلم في المدارس الحكومية، واتخذنا إجراءات وقائية لتقليل العجز مثل الانتداب الجزئي والكلي ولكنها لا تتسم بالاستقرار".

وتابع محمد عمر "نحن نبحث الآن عن 120 ألف معلم وعامل وإداري، ونحن نستهدف إلى أن نصل بالمدرسة كي تكون وحدة خاصة بذاتها وتدار ماليا وإداريا بذاتها في عام 2022".

وأكمل محمد عمر "التقديم على البوابة الإلكترونية بشكل إلكتروني ولا تدخل لأي عنصر بشري، وأعلن عن شروط خاصة بالمستندات وعضوية النقابة، إضافة إلى إجراء اختبارات نفسية في الجهاز الطبي للقوات المسلحة، والبوابة بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 قرارات جديدة اتخذتها التعليم لسد عجز المعلمين.. تعرف عليها

التعليم: المتطوعون لن يبدأوا عملهم بالمدارس إلا بعد الكشف عليهم أمنيا ورقابيا

التعليم : عضوية نقابة المهن التعليمية شرط أساسي بمسابقة العقود الجديدة

التعليم : أضفنا شروطا جديدة لمسابقة عقود المعلمين هذا العام

أزمة عجز المعلمين بالمدارس مستمرة.. الزناتي: الحل فى زيادة التعيينات.. وأمين النقابة: نحتاج إلى 330 ألف معلم.. وكيل المعلمين: الزيادة السكانية والتقاعد على المعاش أساس المشكلة

نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل مسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم.. فيديو

ترشيحاتنا

العين الإماراتي يطلب التعاقد مع نجم الأهلي الصاعد.. تفاصيل

الكرة المصرية تفتقد القدوة .. أحمد حسن: هذه أسباب توتر علاقتي بجمهور الأهلي

زيادة 12 ضعفا و10 سنوات فترة انتقالية.. تفاصيل قانون الإيجار القديم المقدم من النواب

أحمد حسن: قائمة منتخب مصر منطقية وينقصها لاعب واحد .. تعرف عليه

القصة الكاملة لأزمة المهندس المصري الذي يواجه الإعدام بالسعودية.. وجهود وزارة الهجرة

شاهد.. ابنة فؤاد المهندس بعد مرور 15 عاما من اعتزالها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرمه وزير التربيىة والتعليم..مدرس سكندري يصمم مجسما لحرب أكتوبر..صور

بعد فقدانها الوزن.. أيتن عامر بفستان يكشف عن خصرها الصغير

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا