وزارة التعليم تكشف موعد عمل البوابة الإلكترونية لتعيين 120 ألف معلم.. اعرف الشروط ..فيديو

قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن وزير التعليم تحدث عن إطلاق أكبر بوابة عربية لتأهيل الراغبين في العمل في المدارس الحكومية والخاصة، من أجل تنظيم سوق المدارس الخاصة والعمل على تأهيل المعلمين لتقديم الخدمة التعليمية اللائقة للطلاب.





وأضاف محمد عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البوابة تبدأ في عملها يوم الأربعاء القادم، وتعتبر أكبر بوابة متخصصة للمعلمين، مضيفا: "رصدنا العجز ووصل إلى 620 ألف معلم في المدارس الحكومية، واتخذنا إجراءات وقائية لتقليل العجز مثل الانتداب الجزئي والكلي ولكنها لا تتسم بالاستقرار".





وتابع محمد عمر "نحن نبحث الآن عن 120 ألف معلم وعامل وإداري، ونحن نستهدف إلى أن نصل بالمدرسة كي تكون وحدة خاصة بذاتها وتدار ماليا وإداريا بذاتها في عام 2022".



