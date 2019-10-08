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أخبار البلد

أندريه زكي: طلاب دبلومة التراث العربي المسيحي يعكسون صورة جديدة لمجتمع نحلم به

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:26 ص
إندريه زكي
إندريه زكي
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سامح سلام
شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الاثنين، في حفل تخرج الدفعة الثالثة من برنامج دبلوما التراث العربي المسيحي، بمركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط، في كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة.

وخلال كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "إن التعليم اللاهوتي يشكّل على نحو خاص، ثقافة العيش المشترك ومد الجسور مع الآخر. والبرنامج الدراسي المتخصص في التراث العربي المسيحي ما هو إلا نموذج لهذا العيش المشترك، فها هم طلبة البرنامج، مسيحيين ومسلمين، يجلسون معًا على طاولة الحوار لفحص تاريخهم المشترك، وتراث أجدادهم، وهم بذلك يخلقون صورة جديدة للمجتمع الذي نحلم به في مصر".

شارك في الاحتفال الدكتور القس عاطف مهني، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والقس يوسف سمير، رئيس مجلس الإدارة، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور سامح فوزي، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية، نائبًا عن الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور القس وجيه يوسف، أمين عام مركز دراسات مسيحية، والدكتور القس هاني حنا، رئيس اللجنة الأكاديمية بكلية اللاهوت، والدكتور القس ثروت وهيب، أستاذ الإرساليات بكلية اللاهوت.

ومن أبرز الحضور، الدكتور لؤي محمود سعيد، مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، والدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية.
أندريه زكي: طلاب دبلومة التراث العربي المسيحي يعكسون صورة جديدة لمجتمع نحلم به
أندريه زكي: طلاب دبلومة التراث العربي المسيحي يعكسون صورة جديدة لمجتمع نحلم به
أندريه زكي: طلاب دبلومة التراث العربي المسيحي يعكسون صورة جديدة لمجتمع نحلم به
أندريه زكي: طلاب دبلومة التراث العربي المسيحي يعكسون صورة جديدة لمجتمع نحلم به
أندريه زكي: طلاب دبلومة التراث العربي المسيحي يعكسون صورة جديدة لمجتمع نحلم به
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