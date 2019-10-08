ندوة تثقيفية عن حرب أكتوبر بإعلام القاهرة.. اليوم

تنظم وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة موسعة تضم جمعًا من الاساتذة والخبراء العسكريين اليوم الثلاثاء بعنوان " اكتوبر .. ملحمة النصر والبناء " تتناول مختلف الجوانب السياسية والفكرية والعسكرية لنصر اكتوبر ، بهدف تعريف الأجيال الجديدة بما صنعه شعب مصر وجيشه لاسترداد الكرامة والارض والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية وسيادتها على كامل ترابها الوطني.





وتقام الندوة تحت رعاية أ.د محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أ.د هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام ، إشراف أ.د حنان جنيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





ويجرى خلال الندوة لقاء مفتوح بين طلاب الكلية واساتذتها والخبراء العسكريين حول اسرار الملحمة العظيمة لانتصارات اكتوبر ،كما يعرض فيلم تسجيلي قصير يتناول الجانب السياسي والعسكري والإعلامي والفني.



