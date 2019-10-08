تكاتف غير مسبوق لـ صالح المرأة .. البرلمان يطلق وثيقة عربية لحقوقها.. منظمات: تحتاج لجنة متابعة أهدافها تغيير النظرة المجتمعية

البرلمان العربي يعلن إطلاق وثيقة عربية لحقوق المرأة

رباب عبده : يجب تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ بنود وثيقة حقوق المرأة العربية

رضا الدنبوقي :أطالب بقانون عربى موحد لمناهضة العنف الجنسى والأسرى للنساء





عانت المرأة العربية من سنوات كثيرة من القمع والنظرة الدونية لها من المجتمع الذكورى الذى لا يرى فيها إلا خادمة ومربية للأطفال، ومع التقدم الذى نعيش فيه نجد أن هناك صحوة عربية ووعي بأهمية دور المرأة التى تمثل نصف المجتمع وتربي النصف الآخر ،نراها بدأت تتقلد المناصب القيادية وتثبت كفائتها وتدخل البرلمان بنسب كبيرة .





وقد أطلق البرلمان العربي بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة "الوثيقة العربية لحقوق المرأة " ، وذلك تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.





‎تعد الوثيقة التي أقرها البرلمان العربي بتاريخ 18 فبراير 2015م كأول تشريعٍ يُسنه، لتكون إطارًا تشريعيًا ومرجعًا عربيًا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقًا يحظى بالتوافق العربي.





وعن هذا الأمر أشادت المحامية رباب عبده ، المسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث ،بمبادرة البرلمان العربى لإطلاق وثيقة حقوق للمرأة العربية ،مؤكدة أنها تسعى للنهوض بوضع المرأة العربية .





وقالت عبده أنه من الضروري أن تحتوي الوثيقة على بنود تهتم بتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا ، وأن تهتم بحرية المرأة واحترام عقلها لافتة لأن التمكين الاقتصادى يتبعه تمكين سياسي على أرض الواقع .





ونوهت: إلى أن دستور عام 2014 اهتم بوضع المرأة فى أكثر من 13 مادة، ولكن ينقصه التفعيل لذلك مصر دائمًا رائدة فى السعى لتنال المرأة حقوقها.





وأشارت: إلى ضرورة وجود لجنة لمتابعة ومراقبة تفعيل هدف الوثيقة على أرض الواقع ، وأن يتم تصحيح العادات والأفكار السيئة في حق المرأة لتحقق الوثيقة أهدافها .





وفى سياق متصل قال المحامي رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن قضايا المرأة واحدة فى الوطن العربى لأن المجتمعات العربية تُمارس فيها العنف ضد النساء بشكل أوسع من المجتمعات الغربية كما أنها تعانى من التمييز والعنف الجنسي والأسري .





وأضاف الدنبوقي فى تصريحات لصدى البلد أن أهم ما يجب أن تتضمنه وثيقة حقوق المرأة العربية هو وضع قانون موحد لمناهضة العنف الجنسى والأسرى ،والتأكيد على حق المرأة فى التمكين الاقتصادى والسياسى الذى يتمثل فى الوصول للمناصب القيادية وأماكن صنع القرار.





وأشار: إلى ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بمناهضة التمييز وتفعيل المادة 53 من الدستور فى مصر الخاصة بالتمييز.



