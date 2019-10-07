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أخبار العالم

رئيس أركان الجيش الكويتي من السفارة المصرية: مستعدون لأي تطورات في الخليج

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:01 م
رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الكويتي
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رحيم يسري
أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد أحمد الخضر أن وزارة الدفاع على استعداد تام لأي تطورات في منطقة الخليج.

وقال الخضر خلال مشاركته في حفل السفارة المصرية بيوم النصر 6 أكتوبر "أننا نحتفل اليوم بيوم النصر المجيد في 6 أكتوبر الذي تحررت فيه الأراضي المصرية، حيث نستذكر هذا اليوم مشاركة الجيش الكويتي مع الجيش المصري بما قدموا من دماء سالت على أرض مصر الحبيبة".

وأكد أن أرض الكويت هي أرض مصر وأرض مصر هي أرض الكويت ولا يختلف أحد على هذا الأمر، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وحول أوجه التعاون بين جيشي البلدين قال الخضر إن "التعاون مستمر ومترابط اضافة الى تبادل الخبرات الموجودة".


وعن التطورات التي تشهدها المنطقة والتي أعلنت فيها وزارة الدفاع حالة الاستعداد علق الخضر قائلا "ان الامور طيبة بفضل الله وقيادتنا الحكيمة".

وأشار إلى التعاون العسكري بين الكويت ومصر لمحاربة الإرهاب، قائلا إن "الارهاب مداه بسيط جدا ولكن بفضل الله وقيادتنا سواء على مستوى الكويت او مصر فنحن في أمن وامان واستقرار".

من جانبه قال السفير المصري لدى الكويت طارق القوني "اننا نحتفل بذكرى مصر والكويت والعالم العربي بذكرى الانتصار بكل اعتزاز وفخر، فهذا الانجاز جسد اروع معاني التضامن العربي وتكرر فيه مناسبات عدة في حرب تحرير الكويت والبلدان والعالم العربي".

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