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أخبار العالم

في اتصال بنظيره التركي.. وزير خارجية إيران يعارض العمل العسكري بسوريا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:00 م
صدى البلد
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رويترز
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على دعمه للسيادة السورية ومعارضته العمل العسكري، وذلك بعد انسحاب للقوات الأمريكية من شمال شرق سوريا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الاتصال بين الوزيرين "(محمد جواد) ظريف عارض العمل العسكري وأكد احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها الوطنية وعلى الحاجة لمحاربة الإرهاب وجلب الاستقرار والأمن لسوريا".
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