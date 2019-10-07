تعرف على موقف تامر عاشور من مشاركة خطيبته بأى عمل فنى .. فيديو

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور البوم بعنوان "ايام" تم طرحه في العام الجاري من إنتاج شركة "قنوات".





كشف الفنان تامر عاشور عن موقفه من مشاركة خطيبته دارين حلمى فى أى عمل فنى سواء كان تمثيل أو غناء.وقال تامر عاشور خلال لقائه فى برنامج "عرب وود" : لا أعتقد أن أوافق على تمثيل خطيبتى أو مشاركتى فى أى عمل".وكان تامر أعلن عن رفضه أيضا دخول ابنته "ايام" عالم الفنى أو التمثيل كونه يعرف مدى الصعوبات التى واجهها فى حياته العملية.وأعلن تامر عاشور عن خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، بعد قصة حب سريعة، وقرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط، على أن يتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.