Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرف على موقف تامر عاشور من مشاركة خطيبته بأى عمل فنى .. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:00 م
تامر عاشور
تامر عاشور
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف الفنان تامر عاشور عن موقفه من مشاركة خطيبته دارين حلمى فى أى عمل فنى سواء كان تمثيل أو غناء.

وقال تامر عاشور خلال لقائه فى برنامج "عرب وود" : لا أعتقد أن أوافق على تمثيل خطيبتى أو مشاركتى فى أى عمل".

وكان تامر أعلن عن رفضه أيضا دخول ابنته "ايام" عالم الفنى أو التمثيل كونه يعرف مدى الصعوبات التى واجهها فى حياته العملية.

وأعلن تامر عاشور عن خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، بعد قصة حب سريعة، وقرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط، على أن يتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب.

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور البوم بعنوان "ايام" تم طرحه في العام الجاري من إنتاج شركة "قنوات".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطوبة تامر عاشور وملكة جمال الكون.. شاهد

أجمل نساء الكون .. دارين حلمي خطيبة تامر عاشور تبهر جمهوره بأنوثتها

أول تعليق من تامر عاشور بعد خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون

ملكة جمال الكون.. 5 معلومات عن دارين حلمى خطيبة تامر عاشور

لأول مرة.. تامر عاشور يكشف كواليس أغنية قولولو سماح

بعد الخطوبة.. أول أزمة في حياة تامر عاشور

ترشيحاتنا

رأي صادم لأحمد حسن في مدرب الزمالك ويمدح فايلر

النواب يوافق على تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة

كندا علوش تقبل عمرو يوسف بطريقة غريبة .. شاهد

تعليق ناري من أحمد رزق على شخصية الصحفي في فيلم الممر .. فيديو

60 ألف جنيه بدون فائدة.. شروط الحصول على قرض الزواج والفئات المستحقة.. تفاصيل

ياسمين صبري تصدم جمهورها باعتزال الفن .. وأحلام تتدخل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أوف شولدرز وشعر مموج.. يسرا في إطلالة هادئة مع محمد صلاح في دبي ..شاهد

كرمه وزير التربيىة والتعليم..مدرس سكندري يصمم مجسما لحرب أكتوبر..صور

بعد فقدانها الوزن.. أيتن عامر بفستان يكشف عن خصرها الصغير