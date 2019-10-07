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اقتصاد

من حقك تعرف موازنة بلدك.. 3.5 مليار جنيه من الحكومة للغلابة بالتأمين الصحي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:57 م
موازنة المواطن
موازنة المواطن
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محمد يحيي
قالت وزارة المالية إنها خصصت مبلغ 6.6 مليار جنيه ضمن مصروفات العلاج علي نفقة الدولة للمواطنين، باعتباره أحد بنود الإنفاق العام علي القطاع الصحي بموازنة العام المالي 2019/2020.

رصدت وزارة المالية عبر الاصدار السادس من موازنة المواطن تحت عنوان " من حقك تعرف موازنة بلدك" ضمن الخطوات التي تجريها لإشراك الفئات غير المتخصصة بملف الموازنة العامة للدولة؛ تخصيص نحو 9.1 مليار جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية.

وذكر تقرير موازنة المواطن أنه تم إدراج 3.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي و الأدوية، للإنفاق علي شراء الأدوية وألبان الأطفال بـ1.5 مليار جنيه وسداد اشتراكات غير القادرين علي منظومة التأمين الصحي بقيمة 1.3 مليار جنيه و دعم طلبة المدارس بالتأمين الصحي بمبلغ 351 مليون جنيه.

حدد التقرير آليات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال تقديم خدمات طبية لكل فئات المجتمع بداية من الكشف الطبي وانتهاء بإجراء العمليات الجراحية.

شمل برنامج التأمين الصحي الجديد، توسيع التغطية الصحية وتأهيل الأطباء و بناء الوحدات الصحية والمستشفيات و التوسع في الأقسام الطبية لتقليل الزحام و عدم تأخر وصول الخدمات للمواطنين بالاضافة لتوفير الأدوية و توزيعها علي دور الصحة و مستلزمات الخدمات الصحية.
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