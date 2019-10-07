وزير النقل: مصر بمصاف الدول المتقدمة بحلول يونيو 2022.. فيديو

أكد وزير النقل أن المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل قدمت الشكر لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على حضور الاحتفال الذي أقامته الحكومة الألمانية لشركة هيرنكشت على تأسيس مصنعها الجديد.



أضاف وزير النقل خلال مداخلة هاتفية لفضائية mbc مصر أنه تم التعاقد مع الشركة الألمانية على ٤حفارات للخط الرابع لمترو الأنفاق ليتم تنفيذ المشروع بأيادي مصرية.



وتابع وزير النقل إن شركة هيرنكشت كما قامت الشركة بتدريب 40 مهندسًا وفنيًا مصريًا على أسلوب تجميع وتركيب الماكينات وتشغيلها وتنفيذ أعمال الحفر والتبطين وتم الإتفاق مع الشركة على تدريب 160 مهندسا خلال الفترة القادمة وهو ما وافقت عليه المستشارة الألمانية ميركل إضافة إلى سهولة منح التأشيرات للمهندسين المصريين.



وأشار وزير النقل إلى أنه يعد المصريين بأنه سيكون في 30 يونيو 2020 سيكون لدينا منظومة سكك حديد مطالبا المصريين بتأييد الحكومة والرئيس والعمل الجاد ومصر ستكون بمصاف الدول المتقدمة.

