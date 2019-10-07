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أخبار البلد

عميد إعلام الأسبق توضح سبب اتجاه المشاهد للسوشيال ميديا بدلا من الفضائيات

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:07 م
الدكتورة ليلي عبد
الدكتورة ليلي عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام
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حمادة خطاب
قالت الدكتورة ليلي عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام، أن الإعلام المصري في حاجة لإحصائيات من جهه محايدة لمعرفة سبب عزوف المشاهد عن متابعه الفضائيات، والاتجاة لليوتيوب والسوشيال ميديا بشكل عام.

وأضافت الدكتورة ليلي في تصريحات لصدى البلد، أن الفضائيات أصبحت تفقر العديد من البرامج التي تهم معظم فئات المجتمع، وعلي رأسها البرامج الشبابية والثقافية، موضحة أن ذلك هو السبب الرئيسي في اتجاة معظم فئات المجتمع للسوشيال ميديا.

وتابعت ،أن القنوات الفضائيات عليها البحث بشكل متخصص في اهتمامات المشاهد المصري وتلبية متطلباته، كي يعود مرة أخرى لمتابعتها، مشيرًا أن البرامج الآن أصبحت تقتصر علي التوك شو والرياضة وبعض البرامج الطبية المباعة فضلًا عن البرنامج النسائية والترفيهية التي لا تقدم المطلوب كما يكون.
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