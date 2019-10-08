برلمانى يطالب بفصل المنتمين فكريا لجماعة الإخوان من وزارة التعليم

طالب النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتطهير الوزارة من كافه العاملين بها والمنتمين فكريا لجماعة الاخوان الارهابية حتى ان لم تتم ادانتهم قضائيا معقبا:" كلنا بنكون عارفين المنتمين للاخوان ولو سألت حد عن عدد من الاشخاص يكشف الاخوانى من الوطنى.



وأكد فايز بركات خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"تأييده لقرار وزارة التعليم بفصل 1070 معلما من المنتمين لجماعات محظورة بعد ادانتهم باحكام قضائية، معقبا:" الخطوة القادمة يجب ان يتم فصل المنتمون فكريا ايضا".



وأضاف عضو لجنة التعليم: كافه المنتمين للجماعة الارهابية تواجدهم يمثل خطرا كبير خاصة بالوزارات الخدمية مثل وزارة التعليم.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت عن توقيع وزير التربية و التعليم رسميا اليوم قرار الفصل الخاص ب 1070 معلما من المنتمين لجماعات محظورة .



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن بعض المعلمين الذين تقرر اليوم فصلهم ، حاصلين على أحكام قضائية وهاربين خارج مصر، وللأسف كان يتم تجديد إجازاتهم من وظائفهم في وزارة التربية والتعليم.



وقالت وزارة التربية والتعليم إنه قبل أن يتم اتخاذ القرار بفصلهم ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم منعا لظلم أحد



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق حرص الوزارة على حماية الطلاب من أي أفكار متطرفة يتم محاولة بثها في نفوسهم من جانب أعداء الوطن.