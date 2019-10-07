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أخبار البلد

بالصور.. وزير الثقافة اللبناني يكرم الأديبة نادين الأسعد بجائزة أرض المبدعين

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:42 م
صدى البلد
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محمد صبحي
قام د.محمد داود وزير الثقافة اللبناني بتكريم الأديبة د. نادين الأسعد بجائزة " أرض المبدعين " عن مجمل أعمالها الشعرية والأدبية والنجاحات التي حققتها في لبنان والعالم العربي. 

جرى تكريم الأديبة اللبنانية نادين الأسعد إلى جانب عددٍ من المبدعين اللبنانيّين من خلال احتفالية ضخمة أقيمت داخل مركز لقاء.

أرض المبدعين، هو تكريم يمنَح فقط للبنانيين الذين أبدعوا في مجالات مختلفة كالأدب والثقافة والهندسة والطب والفنون وغيرها في لبنان وخارجه بغض النظر عن سنّ المكرم أو طائفته .

وفي الاحتفال تم توجيه الشكر إلى الدولة اللبنانية التي سلطت الضوء على مبدعين لبنانيين في زمن قلت فيه الثقافة والابداعات .
بالصور.. وزير الثقافة اللبناني يكرم الأديبة نادين الأسعد بجائزة أرض المبدعين
بالصور.. وزير الثقافة اللبناني يكرم الأديبة نادين الأسعد بجائزة أرض المبدعين
بالصور.. وزير الثقافة اللبناني يكرم الأديبة نادين الأسعد بجائزة أرض المبدعين
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