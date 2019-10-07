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رياضة

أول عقوبة من ميتشو للاعبي الزمالك بعد التعادل مع نادي مصر في الدوري

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:59 م
تدريبات نادي الزمالك
تدريبات نادي الزمالك
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ملك موسي
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي في الخامسة مساءً استعدادا للقاء الأهلي المقبل المقرر له يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض منح اللاعبين راحة طويلة بعد التعادل مع إف سي مصر بالأمس بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة للدوري.

وحصل الفريق على راحة اليوم فقط بناء على طلب المدير الفني على أن يتجمع اللاعبون في الثالثة والنصف عصر الغد في النادي قبل التدريب بساعة ونصف.
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