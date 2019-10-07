طعم شهى.. طريقة عمل الكبيبه السورية باحترافية

تعتبر الكبيبة من الاطعمة السورية التي انتشرت خلال الفترة الاخيرة في مصر و يمكنك أن تتعلمي طريقة عمل الكبيبه وتقديمها. علي سفرتك

المقادير:



1/2 كيلو لحم بقري أو ضأن يفضل أن يكون خالي من الدهون.

1/2 كيلو برغل أبيض خشن.

1حبة كبيرة بصل. 1 م/ص كمون.

1/2 م/ص قرفة.

1/4 م/ص جوزة الطيب.

1/2 م/ص فلفل أسود طازج.

1 م/ص ملح.

مكونات الحشوة

جرام لحم مفروم250 .

حبة متوسطة بصل مفروم.

1/4 م/ص ملح.

م/ص فلفل أسود طازج.

1/4 م/ص قرفة.

1/4 م/ص كمون.

رشة جوزة الطيب.

1/2 كوب صنوبر مقلي أو محمص.

زيت غزير للقلي

التحضير :

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ينقى البرغل وينقع حتى يصير طريا نوعا.

يصفى البرغل ويفرم حتى يصبح ناعما.

يضاف ثلثي مقدار اللحم على البرغل ثم يفرى الجميع مرة ثانية ويتبل يتم عمل العصاج من الثلث المتبقي من اللحم وذلك بتشويح البصلة في الزيت حتى تذبل وإضافة اللحم وتقليبه من آن لآخر على نار هادئة حتى يتشرب الماء الذي خرج منه ويتبل بالملح والفلفل.

يشكل خليط اللحم والبرغل على شكل أصابع كبيرة أو كرة تفرغ من المنتصف وتحشى بالعصاج ثم يغلق عليها بإتمام شكل الإصبع أو شكل الكرة.

الطبخ: تحمر الكبيبة في زيت غزير ساخن حتى يحمر ويصفى من الزيت الزائد ثم يقدم على فرشة من البقدونس.

ملاحظات: ينقع البرغل ولا يغلى ويصفى جيدا.

يتم فرم البرغل مع اللحم في مفرمة اللحم وليس في محضرة الطعام .