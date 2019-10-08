برلمانى يكشف أجندة لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان خلال الفترة المقبلة

قال العميد اشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، ان اجندة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس ستكون مشحونه بالعديد من الاجتماعات واللقاءات.



واوضح اشرف جمال خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن لجنة الدفاع والامن القومى ستعمل على عقد العديد من اللقاء مع الشباب خاصة فى الجامعات لرفع التوعيه لديهم لمواجهة التحديات التى تواجهها الدولة المصرية،اضافه إلى انها ستعمل على مجابهة حروب الجيل الرابع والشائعات من خلال آليات برلمانية محدده.



وتابع وكيل لجنه الدفاع والامن القومى،سيتم ايضا عقد اجتماعات مشتركة مع لجنة الثقافة والاعلام لبحث الخطة الاعلامية للدولة خلال الفترة القادمة.