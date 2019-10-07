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أخبار العالم

وزير الطاقة السعودي يبحث استقرار سوق النفط مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:11 م
صدى البلد
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رويترز
أفادت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الطاقة بحث اليوم الاثنين مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي التعاون في مجال الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.

وبحسب الوكالة الرسمية، بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان مع الوزير الروسي ماكسيم أوريشكين "دور البلدين في استقرار الأسواق العالمية من خلال التنسيق المستمر بينهما في هذا المجال، حيث أشاد الجانبان بالنتائج المتحققة من اتفاقية أوبك مما يساعد على استقرار السوق البترولية ومستقبل الصناعات البترولية".
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