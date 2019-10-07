ناقد سينمائي: هناك تخوفات من الفيلم العالمي "الجوكر" بالمجتمع الأمريكي

قال الناقد السينمائي محمود مهدي، إن الفيلم العالمي "الجوكر" يعتبر من أفضل أفلام العام على المستوى الفني والتقني، موضحًا أن الفيلم يتضمن أداء تمثيليا فريدا بشكل كبير.



وأضاف "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" عبر شاشة TeN الفضائية، أن الأرقام القياسية التي حققها "الجوكر"، جعلت الجماهير تذهب لرؤية الفيلم الذي سيغير أمريكا، وفقًا لما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتابع قائلًا إن أمريكا ابتعدت عن الأفلام الشعبية التي تمجد العنف كحل للجرائم، وذلك لأن المجتمع الأمريكي غير آمن، بسبب الأسلحة المتداولة بين أفراد الشعب، وجرائم القتل العشوائي والعنصري والإرهابي وغيرها، فبناء عليه "هما بيخافوا إن أفلام زي الجوكر تؤثر على منظور العنف والناس اللي معاها أسلحة في الشوارع".



واستكمل الناقد السينمائي، "ناس كتير من اللي بينتقدوا الفيلم مشافوهوش"، موضحًا أن الفيلم لا يحرض على أي جريمة، فهو مجرد عمل فني أدبي إبداعي.