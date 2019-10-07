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توك شو

محتاجين نشوف أفلام أكتر.. أحمد رزق: هناك بطولات حقيقية يجب تجسيدها بعد نجاح الممر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:15 م
فيلم الممر
فيلم الممر
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قسم التوك شو
قال الفنان أحمد رزق، إن هناك بطولات حقيقة يجب أن يتم تجسيدها، لافتًا إلى أن الغرب ليس لديهم بطولات، ولكنهم استطاعوا أن يصنعوا بطولات دون حقائق، وإبراز قيمة العسكري الغربي.

وأضاف أحمد رزق عبر برنامج "كل يوم" المذاع على قناة " ON E "، أن المواطن تفاعل بشكل كبير مع أحداث فيلم الممر، مضيفًا:" الشعب محتاج يشوف بطولات زي دي وإحنا عندنا بطولات حقيقية يجب تجسيدها".

وأكد أحمد رزق أن دور الفن في هذة المرحلة أن يقدم أعمال مثل فيلم "الممر"، لافتًا أن فيلم الممر سيفتح ممرًا لصناعة افلام من هذه النوعية لإبراز البطولات المصرية.
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