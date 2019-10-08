Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خطة حكومية للارتقاء بالتعليم قبل الجامعي بـ95 مليار جنيه.. تعرف عليها

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:30 ص
موازنة التعليم
موازنة التعليم
Advertisements
محمد يحيي
حددت وزارة المالية خطتها لدعم قطاع التعليم قبل الجامعي بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2019/2020 الجاري، بقيمة بلغت 94.9 مليار جنيه.

أدرج الاصدار السادس من موازنة المواطن التي نشرتها الوزارة تحت عنوان "من حقك تعرف موازنة بلدك"، مبلغ 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال، إذا حددت "المالية" بنود إنفاق ذلك المبلغ علي زيادة الفصول بالمناطق المحرومة بالصعيد و دعم البرامج التنموية لزيادة الطاقات الابداعية و المعرفية للفئات العمرية من سن 4 و 5 سنوات.

كما حددت الموازنة انفاق مبلغ 89.3 مليار جنيه موزعة بين 62.8 مليار جنيه علي التعليم الابتدائي وا لإعدادي بالاضافة لـ 26.5 مليار جنيه علي المرحلة الثانوية العامة والفنية.

ذكرت الوزارة أن تلك المبالغ ستوجه لعدد من البنود من بينها تحديث وتطوير المناهج الدراسية و برامج تنمية المهارات الطلابية لأساليب البحث الهلمي و برامج تأهيل المعلمين و تطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية تسهل الأداء الوظيفي للعملية التعليمية من بينها تفعيل برامج " التابلت المدرسي.

كما تستهدف الوزارة لإنشاء المدارس والصيانة الدورية للأصول التعليمية وإنشاء 5 مدارس جديدة ضمن منظومة المدارس المصرية اليابانية.

وذكر تقرير الوزارة إنها أدرجت مليار جنيه واحد لدعم برامج ذوي الاحتياجات الخاصة ستوجه لتطوير المهارات التعليمية للمعلمين وذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي.

كما خصصت الموازنة نحو 389 مليون جنيه لبرامج محو الأمية لدي الفتيات والأطفال المتسربين من التعليم الأساسي، بالإضافة لإنشاء برنامج ربط للتعليم الفني بسوق العمل وفتح 10 مدارس تكنولوجية تطبيقة بمختلف التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية المقرر تطبيقها للمرة الأولي.
Advertisements

ترشيحاتنا

رسالة مؤلمة من وزير الخارجية الأمريكي لـ "أردوغان"

رضا عبدالعال: صالح جمعة مهدد بالانتقال إلى الشرقية للدخان

حزب الله يخترق البنتاجون.. فيديو وصور

فترة انتقالية 15 عاما للسكني ومضاعفة الأجرة.. مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم

شاهد.. العناية الإلهية تنقذ مطرب شهير من الموت بعد سقوط المسرح عليه

خالد الغندور عن سخرية الأهلي لـ تشميسة النقاز: رونالدو وميسي بيلبسوا كباري.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعافيها.. شاهد هنا الزاهد تتألق بإطلالة جديدة

فرمان البدري.. تعليمات خاصة في فندق إقامة منتخب مصر.. صور

دون مكياج وبملابس سوداء.. شاهد أحدث ظهور لزوجة عمرو دياب