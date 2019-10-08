خطة حكومية للارتقاء بالتعليم قبل الجامعي بـ95 مليار جنيه.. تعرف عليها

حددت وزارة المالية خطتها لدعم قطاع التعليم قبل الجامعي بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2019/2020 الجاري، بقيمة بلغت 94.9 مليار جنيه.





أدرج الاصدار السادس من موازنة المواطن التي نشرتها الوزارة تحت عنوان "من حقك تعرف موازنة بلدك"، مبلغ 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال، إذا حددت "المالية" بنود إنفاق ذلك المبلغ علي زيادة الفصول بالمناطق المحرومة بالصعيد و دعم البرامج التنموية لزيادة الطاقات الابداعية و المعرفية للفئات العمرية من سن 4 و 5 سنوات.





كما حددت الموازنة انفاق مبلغ 89.3 مليار جنيه موزعة بين 62.8 مليار جنيه علي التعليم الابتدائي وا لإعدادي بالاضافة لـ 26.5 مليار جنيه علي المرحلة الثانوية العامة والفنية.





ذكرت الوزارة أن تلك المبالغ ستوجه لعدد من البنود من بينها تحديث وتطوير المناهج الدراسية و برامج تنمية المهارات الطلابية لأساليب البحث الهلمي و برامج تأهيل المعلمين و تطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية تسهل الأداء الوظيفي للعملية التعليمية من بينها تفعيل برامج " التابلت المدرسي.





كما تستهدف الوزارة لإنشاء المدارس والصيانة الدورية للأصول التعليمية وإنشاء 5 مدارس جديدة ضمن منظومة المدارس المصرية اليابانية.





وذكر تقرير الوزارة إنها أدرجت مليار جنيه واحد لدعم برامج ذوي الاحتياجات الخاصة ستوجه لتطوير المهارات التعليمية للمعلمين وذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي.



