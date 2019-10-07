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أخبار البلد

رئيس التليفزيون الأسبق : على الفضائيات سرعة تطوير محتواها الإعلامي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:20 م
الدكتور سامي الشريف
الدكتور سامي الشريف
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حمادة خطاب
قال الدكتور سامي الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إن الإحصائيات الإعلامية التي صدرت مؤخرًا، أثبتت أن هناك تزايدا كبيرا من نسب متابعة المشاهد المصري خاصة الشباب منهم للسوشيال ميديا، والبعد عن متابعة الفضائيات.

وأضاف رئيس التليفزيون الأسبق، في تصريحات لصدي البلد، أن البعد عن الفضائيات يرجع لعاملين أساسيين، وهما سرعة وسهولة تلقي المعلومة والمادة الإعلامية على الإعلام الجديد الممثل في السوشيال ميديا، والسبب الآخر هو قلة التنوع على شاشات الفضائيات والاتجاه للشكل التقليدي في تقديم المادة الإعلامية التي لا تناسب التطور الذي شهده الإعلام على مستوى العالم.

وتابع أن الفضائيات عليها سرعة استيعاب المشاهد المصري خاصة الشباب منهم، وتقديم رسائل وبرامج منوعة حتى لا يعزف المشاهد أكثر من ذلك عن الفضائيات، مشيرًا أن هذه الظاهرة متواجدة في كل دول العالم، ولكن هناك دولا استوعبت الدرس وأصبحت أكثر تطورا في تقديم محتواها الإعلامي على الفضائيات لجذب الجمهور، ودول أخرى عزف المشاهد فيها عن متابعة الفضائيات وهو ما قد يحدث في مصر إن لم تتنوع المادة الإعلامية في مصر ومواكبة التطور التكنولوجي ومواكبة التطور في تفكير المشاهد.
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