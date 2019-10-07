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فن

شاهد.. العناية الإلهية تنقذ مطرب شهير من الموت بعد سقوط المسرح عليه

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:37 م
المطرب لويس
المطرب لويس
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أحمد إبراهيم
تعرض المطرب الشهير لويس فيلان لحادث صادم كاد أن يودي بحياته الا ان العناية الإلهية أنقذته وذلك بعد سقوط المسرح عليه أثناء حفلته فى مهرجان "إل تالار" بمقاطعة "خوخوي" شمال غرب الأرجنتين، حيث سقطت الدعامات المعدنية الخاصة بالمسرح على رأسه.

ووقع الحادث الصادم عندما كانت الفرقة الشعبية "لوس كوريوليس" تغني في مهرجان "إل تالار"، حيث كان المطرب في منتصف أغنيته في الحدث الختامي للمهرجان، عندما بدأ المسرح ينهار فوقه ببطء.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم تلاحظ الفرقة ما يحدث واستمرّت في أدائها، حتى سقط الهيكل المعدني عليها، وصدم رأس المطرب "لويس فيلان"، وأسقطه أرضا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الفرقة لم تتلقَّ رعاية طبية في البداية لعدم توافر سيارة إسعاف في المنطقة، لذلك تم نقلها بسيارة إلى المستشفى.
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