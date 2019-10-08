توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 8/10/2019على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 08 اكتوبر-تشرين الاول 2019 ،وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



برج الحمل

مهنيًا: تجربة مهنية جديدة وازدواجية ما وانفصام بين اتجاهين، حدّد خياراتك وكن واضحًا ودقيقًا فى عملك ولا تغامر فى اتخاذ القرارات.

عاطفيًا: التباس وغموض في حياتك العاطفية نتيجة عدم تحديد خياراتك النهائية فحاول ان تحدد ما تريد.

صحيًا: آلام الظهر والكتفين حلّها الوحيد هو المشي أو ممارسة تمارين خاصة للتخلص منها.

برج الثور:

مهنيًا: إرباك واضطراب وقلق هذا اليوم وإرجاء لبعض المواعيد المهمة، لكن مستقبل مشاريعك لن يتأثر بهذا الوضع.

عاطفيًا: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب.

صحيًا: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك.



برج الجوزاء:

مهنيًا: تتكيّف أكثر مع المتغيرات الظرفية الطارئة، على مدى الأيام الآتية وتعبرّ عن نفسك ببلاغة كلّية ويكون الحظ الى جانبك.

عاطفيًا: تتغاضى بعض الشيء عن تصرّفات الشريك الصبيانية، ثم تقرر وضع حد لها بطريقتك اللبقة وتنجح فى ذلك.

صحيًا: كن على استعداد دائم لأي مشروع ترفيهي أو رياضي من قبل العائلة فهو مفيد للجميع.



برج السرطان:

مهنيًا: الجوّ ملائم جدًا ويسمح لك بإعطاء أفضل النتائج وترك أجمل الانطباعات لدي اصدقائك فى العمل وكسبهم الى صفك.

عاطفيًا: تجنّب المواجهة غير المبرّرة مع الشريك، وخصوصًا إذا كان موقفك ضعيفًا، وحاول إصلاح الأمور بينكما برويّة.

صحيًا: حتى لا تكون العواقب وخيمة على وضعك الصحي، خفف من ساعات العمل الإضافية.



برج الاسد:

مهنيًا: إحذر الأعداء المتخفّين واعمل خلف الستار وحافظ على السرية في التعاطي فى المعلومات المهمة خطط جيدا للمستقبل القريب.

عاطفيًا: الجوّ هادئ، لا اتهامات جارحة اوتعرّض لكبرياء أو اتخاذ موقف متصلّب هذا اليوم وتكون علاقتك مع الشريك رتيبة هذا اليوم.

صحيًا: قد تعاودك مشكلات الجهاز الهضمي بسبب إفراطك في تناول المأكولات المضرّة لمعدتك.





برج العذراء:

مهنيًا: تتمتع بسرعة البديهة وبالقدرة على خوض المنافسات والامتحانات بنجاح ومهارة مما يميزك عن باقي زملاء العمل.

عاطفيًا: يلوح مشروع سفر فى الافق مع الشريك بغية استعادة أجمل ذكريات الماضي وتجديد المشاعر والحب.

صحيًا: تتعدّد الاهتمامات والأنشطة والمشاريع الترفيهية بغية الترويح عن النفس.



برج الميزان

مهنيًا: يوم إيجابي تجدّد فيه حيويتك وقد ترغب في الاستثمار في الخارج وتكثر الاتصالات وتزدهر العلاقات العامة.

عاطفيًا: الرغبة في تحسين ظروفك العاطفية لن تقف عائقًا أمام اندفاعك وستظهر نتائج ذلك قريبًا جدًا.

صحيًا: نتائج ممارسة الرياضة يوميًا بدأت تظهر، وتشعرك بارتياح لم تعرفه منذ مدة طويلة.



برج العقرب:

مهنيًا: يصغي إليك الآخرون بإعجاب وتحظى بالدعم المهني المطلوب، فيلتفتون إليك شاكرين وشاهدين على أعمالك الفذّة

عاطفيًا: يطلب منك اليوم التأنّي والهدوء والتراجع قليلًا حتى لا توسّع شق الخلاف مع الشريك ولا تتورّط في أي وعود

صحيًا: قم بواجباتك تجاه صحتك كما يجب ولن تكون إلا من أصحاب العافية والنشاط



برج القوس:

مهنيًا: لا تتصرّف بعدوانية اليوم مع زملاء العمل وتحلّ بالهدوء وبالحكمة وحاول استيعاب الجميع

عاطفيًا: تبدو محتارًا اليوم أمام مجموعة من القرارات المصيرية بشأن الاستمرار في العلاقة أو قطعها

صحيًا: قد تتذمّر بعض الشيء من كثرة الطلبات الداعية إلى ممارسة الرياضة، لكنها كلها في مصلحتك

برج الجدي

مهنيًا: تحرز كل يوم تقدمًا في العمل وتنجز الكثير بفضل اجتهادك ومتابعتك الدقيقة للأمور واخلاصك فى العمل هو سر نجاحك

عاطفيًا: لا تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟ كن حذرًا في قراراتك وتجنّب العدوانية حتى لا تجد نفسك وحيد

صحيًا: جسمك ميّال إلى البدانة بسرعة، انتبه إلى كميات طعامك، واكتف بثلاث وجبات فقط

برج الدلو:

مهنيًا: قد توجّه إليك بعض الانتقادات القاسية، لكنك تواصل طريقك بثبات وقوة لتحقيق الأهداف المسطرة للنجاح

عاطفيًا: لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك للقيام بما لا ترغب به بغية قطع العلاقة فحاول ان تقوم بتقييم العلاقة بينكما لكي تتخد القرار المناسب

صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الإرهاق الفكري، فحاول أن تقسّم وقتك بشكل سليم





برج الحوت:

مهنيًا: مواجهة الصعوبات اليوم، توفّر لك ظروفًا أفضل وأكثر استقرار للغد فكن مستعد لجميع التحديات

عاطفيًا: تراكم الخلاف مع الشريك يزيد تعقيد الامور، لكن المعالجة غير مستحيلة إذا تصرفت بمنطق

صحيًا: الضحك والمرح من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر إستقرارًا والابتعاد عن اي شيء يسبب لك القنط والحز