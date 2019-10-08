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مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 8/10/2019على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:08 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 08 اكتوبر-تشرين الاول 2019 ،وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل
مهنيًا: تجربة مهنية جديدة وازدواجية ما وانفصام بين اتجاهين، حدّد خياراتك وكن واضحًا ودقيقًا فى عملك ولا تغامر فى اتخاذ القرارات.
عاطفيًا: التباس وغموض في حياتك العاطفية نتيجة عدم تحديد خياراتك النهائية فحاول ان تحدد ما تريد.
صحيًا: آلام الظهر والكتفين حلّها الوحيد هو المشي أو ممارسة تمارين خاصة للتخلص منها.
برج الثور:
مهنيًا: إرباك واضطراب وقلق هذا اليوم وإرجاء لبعض المواعيد المهمة، لكن مستقبل مشاريعك لن يتأثر بهذا الوضع.
عاطفيًا: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب.
صحيًا: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك.

برج الجوزاء:
مهنيًا: تتكيّف أكثر مع المتغيرات الظرفية الطارئة، على مدى الأيام الآتية وتعبرّ عن نفسك ببلاغة كلّية ويكون الحظ الى جانبك.
عاطفيًا: تتغاضى بعض الشيء عن تصرّفات الشريك الصبيانية، ثم تقرر وضع حد لها بطريقتك اللبقة وتنجح فى ذلك.
صحيًا: كن على استعداد دائم لأي مشروع ترفيهي أو رياضي من قبل العائلة فهو مفيد للجميع.

برج السرطان:
مهنيًا: الجوّ ملائم جدًا ويسمح لك بإعطاء أفضل النتائج وترك أجمل الانطباعات لدي اصدقائك فى العمل وكسبهم الى صفك.
عاطفيًا: تجنّب المواجهة غير المبرّرة مع الشريك، وخصوصًا إذا كان موقفك ضعيفًا، وحاول إصلاح الأمور بينكما برويّة.
صحيًا: حتى لا تكون العواقب وخيمة على وضعك الصحي، خفف من ساعات العمل الإضافية.

برج الاسد:
مهنيًا: إحذر الأعداء المتخفّين واعمل خلف الستار وحافظ على السرية في التعاطي فى المعلومات المهمة خطط جيدا للمستقبل القريب.
عاطفيًا: الجوّ هادئ، لا اتهامات جارحة اوتعرّض لكبرياء أو اتخاذ موقف متصلّب هذا اليوم وتكون علاقتك مع الشريك رتيبة هذا اليوم.
صحيًا: قد تعاودك مشكلات الجهاز الهضمي بسبب إفراطك في تناول المأكولات المضرّة لمعدتك.


برج العذراء:
مهنيًا: تتمتع بسرعة البديهة وبالقدرة على خوض المنافسات والامتحانات بنجاح ومهارة مما يميزك عن باقي زملاء العمل.
عاطفيًا: يلوح مشروع سفر فى الافق مع الشريك بغية استعادة أجمل ذكريات الماضي وتجديد المشاعر والحب.
صحيًا: تتعدّد الاهتمامات والأنشطة والمشاريع الترفيهية بغية الترويح عن النفس.

برج الميزان
مهنيًا: يوم إيجابي تجدّد فيه حيويتك وقد ترغب في الاستثمار في الخارج وتكثر الاتصالات وتزدهر العلاقات العامة.
عاطفيًا: الرغبة في تحسين ظروفك العاطفية لن تقف عائقًا أمام اندفاعك وستظهر نتائج ذلك قريبًا جدًا.
صحيًا: نتائج ممارسة الرياضة يوميًا بدأت تظهر، وتشعرك بارتياح لم تعرفه منذ مدة طويلة.

برج العقرب:
مهنيًا: يصغي إليك الآخرون بإعجاب وتحظى بالدعم المهني المطلوب، فيلتفتون إليك شاكرين وشاهدين على أعمالك الفذّة
عاطفيًا: يطلب منك اليوم التأنّي والهدوء والتراجع قليلًا حتى لا توسّع شق الخلاف مع الشريك ولا تتورّط في أي وعود
صحيًا: قم بواجباتك تجاه صحتك كما يجب ولن تكون إلا من أصحاب العافية والنشاط

برج القوس:
مهنيًا: لا تتصرّف بعدوانية اليوم مع زملاء العمل وتحلّ بالهدوء وبالحكمة وحاول استيعاب الجميع
عاطفيًا: تبدو محتارًا اليوم أمام مجموعة من القرارات المصيرية بشأن الاستمرار في العلاقة أو قطعها
صحيًا: قد تتذمّر بعض الشيء من كثرة الطلبات الداعية إلى ممارسة الرياضة، لكنها كلها في مصلحتك
برج الجدي
مهنيًا: تحرز كل يوم تقدمًا في العمل وتنجز الكثير بفضل اجتهادك ومتابعتك الدقيقة للأمور واخلاصك فى العمل هو سر نجاحك
عاطفيًا: لا تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟ كن حذرًا في قراراتك وتجنّب العدوانية حتى لا تجد نفسك وحيد
صحيًا: جسمك ميّال إلى البدانة بسرعة، انتبه إلى كميات طعامك، واكتف بثلاث وجبات فقط
برج الدلو:
مهنيًا: قد توجّه إليك بعض الانتقادات القاسية، لكنك تواصل طريقك بثبات وقوة لتحقيق الأهداف المسطرة للنجاح
عاطفيًا: لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك للقيام بما لا ترغب به بغية قطع العلاقة فحاول ان تقوم بتقييم العلاقة بينكما لكي تتخد القرار المناسب
صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الإرهاق الفكري، فحاول أن تقسّم وقتك بشكل سليم


برج الحوت:
مهنيًا: مواجهة الصعوبات اليوم، توفّر لك ظروفًا أفضل وأكثر استقرار للغد فكن مستعد لجميع التحديات
عاطفيًا: تراكم الخلاف مع الشريك يزيد تعقيد الامور، لكن المعالجة غير مستحيلة إذا تصرفت بمنطق
صحيًا: الضحك والمرح من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر إستقرارًا والابتعاد عن اي شيء يسبب لك القنط والحز
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