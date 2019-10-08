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اقتصاد

البترول: عروض من تنزانيا للتعاون الفني

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:07 ص
وزارة البترول
وزارة البترول
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مايكل عياد
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الشركات المصرية تملك خبرات فنية واسعة لتنفيذ مشروعات كبري بقطاع البترول والغاز و الصناعات التابعة لها، موضحا ان تلك الشركات قادرة علي تحقيق الريادة في القارة الإفريقية.

ذكرت الوزارة في تقرير لها أن الوزارة تلقت عروضا من جانب حكومة تنزانيا للتعاون الفني بقطاع البتروكيماويات و تقديم التدريب الفني لهم علي المستوي التقني و الإداري.

وأوضحت الوزارة أن هناك اجراءات تتم حاليا لمراجعة البحث السيزمي لبدء البحث والتنقيب عن البترول والغاز بالأراضي التنزانية و تسويقها بعد اكتمال المعلومات بشأنها.

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